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سلطنة عُمان: القصف الأمريكي على إيران انتهاك خطير

12:19 م الأحد 22 يونيو 2025

سلطنة عُمان

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مسقط - (د ب أ)

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع في إيران.

وأدانت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية، "هذا العدوان غير القانوني"، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري والشامل.

وأضافت أن "ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية الخاضعة لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكولات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت النووية بسبب مخاطر التلوث الإشعاعي".

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سلطنة عُمان مسقط إيران الولايات المتحدة الأمريكية
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