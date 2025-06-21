ماكرون: يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تلقى اتصالًا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على تسريع المفاوضات بين القوى الأوروبية وإيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدد ماكرون على أن "إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا إطلاقًا، ويقع على عاتقها تقديم كل الضمانات بأن نواياها سلمية".

وأضاف ماكرون: "أنا مقتنع بوجود سبيل للخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مؤكدًا أن بلاده، إلى جانب شركائها الأوروبيين، ستعمل على تسريع وتيرة المحادثات مع طهران لتحقيق هذا الهدف.