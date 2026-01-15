إعلان

انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية روسية

كتب : مصراوي

03:52 م 15/01/2026

هجمات جوية روسية

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن انقطاعات واسعة جديدة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة إن المستهلكين في منطقتي خاركيف وجيتومير يعانون من انقطاع الكهرباء.

وأضافت الوزارة "تجري أعمال الطوارئ وإعادة التيار الكهربائي حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك".

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، أمرت شركة الكهرباء الحكومية "أوكرينيرجو" بإغلاق الشبكة بشكل طارئ بسبب أضرار سابقة لحقت بها.

كما أفادت تقارير بوقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة في لفيف وكييف، وكذلك في مدن قريبة من خط المواجهة، مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكراني، أن روسيا قصفت، منذ مطلع أكتوبر الماضي، 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، و45 من أكبر محطات توليد الطاقة والتدفئة في أوكرانيا، و49 محطة تدفئة فقط، و151 محطة فرعية.

وقالت وزارة الطاقة إن الوضع الأكثر صعوبة في العاصمة كييف، حيث لم يصبح من الممكن بعد التحول إلى نظام الإغلاق المخطط له كل ساعة، والذي يوفر موثوقية أكبر.

وتعاني المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، من شلل شبه كامل منذ الهجوم العنيف الذي وقع الجمعة الماضي. ولا تزال إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه تستعاد تدريجيا.

ووفقا لوزارة الطاقة، لا تزال منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود تخضع أيضا لإغلاق طارئ.

هجمات جوية روسية أوكرانيا انقطاع الكهرباء وزارة الطاقة الأوكرانية

