تركيا: نجري محادثات لإبرام اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، عن إجراء محادثات مع السعودية وباكستان لإبرام اتفاقية دفاعية، مشيرا إلى أنه "لم يتم توقيع أي اتفاق بعد".

وجاءت تصريحات فيدان، في إطار رده على تقارير تفيد بسعي أنقرة للانضمام إلى تحالف استراتيجي قائم بين الرياض وإسلام آباد.

وأشار فيدان خلال لقاء إعلامي في إسطنبول، إلى ضرورة تعزيز "الثقة الإقليمية"، معتبرا أن القضايا العالقة يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية واثقة في بعضها البعض.

وتتزامن تصريحات فيدان، مع تقرير لوكالة "بلومبرج" كشف أن المحادثات وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وأن انضمام تركيا للتحالف "مرجح جدا"، وهو ما قد يغير ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وكانت السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر الماضي اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تنص على أن "أي اعتداء" على إحداهما يُعد هجوما على الجميع، وهي صيغة تحاكي "المادة الخامسة" في ميثاق حلف الناتو الذي تعد تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية فيه.