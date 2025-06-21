أردوغان: النصر سيكون حليف إيران

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة، معربًا عن تفاؤله بأن "النصر سيكون حليف إيران".

واعتبر أردوغان، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول اليوم، أن إسرائيل تتذرع بالدفاع عن النفس وكل ما تقوم به مخالف للقوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل هاجمت إيران في خضم المفاوضات.

واستنكر الرئيس التركي موقف العالم الذي لا يحرك ساكنًا ضد هجمات إسرائيل على إيران، موضحًا أن دفاع إيران عن نفسها أمام الاعتداءات الإسرائيلية حق مشروع لها.

وذكر أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الأخرى، مضيفًا "إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل كل الجغرافيا المحيطة بها".

وأضاف أن حكومة نتنياهو أثبتت أنها المانع الأكبر ضد السلام والاستقرار الإقليميين، معتبرًا أن نتنياهو يوسع حلقة النار.

وقال الرئيس التركي إن "إسرائيل لن تحقق أهدافها"، مضيفًا "قبل 90 عامًا قام هتلر بإشعال الحرب العالمية الثانية واليوم نتنياهو مستمر في الطريق نفسه"، وفق تعبيره.

واعتبر أردوغان، أن هناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو و"لن نسمح بذلك"، محذرًا من أن دعم إسرائيل ونتنياهو سيسفر عن تداعيات سلبية.

وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول: "نبذل قصارى جهدنا لوقف العدوان الإسرائيلي".

وانطلقت أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية.





