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إيران: لم تتسرب أي مواد خطرة من موقع أصفهان النووي إثر القصف الإسرائيلي

11:18 ص السبت 21 يونيو 2025

إيران

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وكالات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ أصفهان الإيرانية، أن الموقع النووي في أصفهان كان من بين أهداف الكيان الصهيوني الليلة، مشيرًا إلى أن الدفاع الجوي الإيراني تصدى للهجوم.

وقال نائب محافظ أصفهان، إنه لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة من موقع أصفهان النووي ولا يوجد ما يدعو للقلق.

ومن جانيه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه ‏نفذ بواسطة 50 طائرة حربية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية الليلة الماضية.

وذكر جيش الاحتلال، أنه هاجم للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان بإيران ومركزًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، فضلًا عن مهاجمة شاحنات لإطلاق المسيرات الإيرانية ومواقع إطلاق وتخزين صواريخ إضافة إلى 4 منصات صواريخ، وفق زعمه.

وأشار الجيش إلى أنه هاجم مواقع رادار للقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني وبطاريات دفاع جوي.


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إيران القصف الإسرائيلي موقع أصفهان النووي
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