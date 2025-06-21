إسرائيل تشن غارات تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)



شنت الطائرات الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.



وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين شبيل والسريرة، ومنطقة تومات نيحا، والمحمودية في جنوب لبنان.



من جهة ثانية أشارت الوكالة إلى أن قوة من الجيش اللبناني وفرق الهندسة توجهت، بمواكبة من قوة تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، مساء اليوم، إلى منطقة كركزان، في شمال شرق بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، لاستعادة الجرافة التي احتجزتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم من المنطقة.



وأضافت الوكالة أن "القوة التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل" انسحبت من منطقة كركزان، بعد تعثر الاتصالات مع اللجنة الخماسية، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية عدة في الهواء بعد انسحابها".



وقتل شخص في الغارة التي شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم واستهدفت سيارة على طريق بلدة العباسية في جنوب لبنان.



وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان عن سقوط قتيل جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة العباسية - قضاء صور".



كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الهبارية الجنوبية، وتبين لاحقا، أن السيارة المستهدفة في الهبارية كانت فارغة ومركونة إلى جانب الطريق ولم تؤد الغارة إلى إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.



وأغار الطيران المسير الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم مستهدفا سيارة على طريق بلدة العباسية في جنوب لبنان.



واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة العباسية عند مفترق حرج البلدة، وأفيد بوقوع اصابات، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.



يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.