جيش الاحتلال يستعد لتكثيف هجماته على أهداف حكومية داخل إيران

تل أبيب - (د ب أ)



أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته داخل إيران، مع التركيز بشكل متزايد على الأهداف المرتبطة بالحكومة في العاصمة طهران.



وقال كاتس، اليوم الجمعة، إن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار "النظام" الإيراني، مشيرًا إلى أنه من المقرر استهداف رموز الدولة، ودفع سكان طهران إلى إخلاء شامل للعاصمة.



كما أشار كاتس أيضا إلى عزمه مواصلة استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.



ويُذكر أن الهدف المعلن لإسرائيل من هذه الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ألمح مرارا إلى أن إسرائيل ربما تسعى لتحقيق أهداف أخرى.



وكان كاتس قد وجه تحذيرا إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمس الخميس، قائلا إنه "ربما لن يكون قادرا على البقاء على قيد" بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مستشفى إسرائيليا في بئر السبع أمس.