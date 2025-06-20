وزير الخارجية الإيراني: عازمون على الدفاع عن سيادتنا

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، موضح

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "إسرائيل شنت عدوانًا على إيران دون سابق استفزاز، في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية"، مضيفًا أن "الهجوم استهدف منشآت نووية سلمية تخضع للرقابة الدولية الكاملة، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف والمواثيق الدولية".

وحذر وزير الخارجية الإيراني من محاولات "قلب الأمور رأسًا على عقب"، قائلاً: "نتعرض لعمل جائر وعدوان لا يمكن السكوت عليه، ولن نسمح لإسرائيل وداعميها بتزييف الوقائع أو تبرير هذا الاعتداء السافر".

وطالب عراقجي الدول الموقعة على اتفاق جنيف النووي بتحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير المبرر"، مشددًا على أن بلاده "عازمة على الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة بكل الوسائل المتاحة".