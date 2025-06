ماذا خسرت روسيا جراء الضربة الأوكرانية على مطاراتها العسكرية؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

في هجوم واسع النطاق وُصِف بأنه "الأعنف والأبعد جغرافيًا" منذ بداية الحرب في 2022، شنت أوكرانيا غارات مفاجئة باستخدام طائرات مسيرة اخترقت المجال الروسي انطلاقًا من داخل الأراضي الروسية نفسها، في محاولة لتجنب الدفاعات الجوية المحيطة بالحدود.

وطالت الضربات الجوية، التي استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت يعتقد أنها على صلة بـ"الثالوث النووي" الروسي، أكثر من 40 طائرة عسكرية وامتدت على مسافة تفوق 4 آلاف كيلومتر في عمق سيبيريا.

ويتكون "الثالوث النووي" الروسي من 3 أنواع من الوسائل الهجومية، الأول هو صواريخ (أرض-أرض)، والثاني يعتمد على "القصف الجوي" الذي يشمل إطلاق الصواريخ والقنابل من القاذفات الاستراتيجية نحو أهداف برية.

أما النوع الثالث، فهو الصواريخ النووية التي تُطلق من البحر باتجاه أهداف برية باستخدام غواصات استراتيجية مخصصة لهذا الغرض. ويُعد هذا السلاح الأخطر ضمن ثالوث الردع النووي، إذ تتميز الغواصات الحاملة له بقدرتها على التخفي في أعماق المحيطات لأشهر، مما يتيح لها تنفيذ ضربات مباغتة في أي نقطة من العالم دون أن ترصدها أنظمة التتبع المعادية، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

استغرق التخطيط والتحضير لهذه الضربة لأكثر من عام ونصف العام، شملت تهريب طائرات مسيرة إلى الأراضي الروسية وإخفائها في منازل خشبية متنقلة فوق شاحنات، وفق ما كشفه مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

تسببت الضربات بأضرار تُقدر بـ7 مليارات دولار، وأصابت 34% من حاملات صواريخ "كروز" الاستراتيجية الروسية في قواعدها الجوية الرئيسية، وفقًا للمصدر الأوكراني.

وأُصيبت أكثر من 40 طائرة في الهجوم، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية من طراز TU-95 و Tu-22M3 وواحدة من طائرات المراقبة القليلة المتبقية في روسيا من طراز A-50.

وتعتبر الطائرة توبوليف Tu-22M3 منصة هجوم صاروخي بعيدة المدى في روسيا، قادرة على تنفيذ هجمات عن بعد، وإطلاق الصواريخ من المجال الجوي الروسي خلف الخطوط الأمامية للبقاء خارج نطاق نيران الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب "سي إن إن".

كما دمرت أوكرانيا 13 طائرة على الأقل خلال الهجوم على القواعد الجوية الروسية، وفق ما قاله أندريه كوفالينكو المسؤول في مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني.

🚨⚡️ Mass drone attack launched by Ukraine.

At the Olenya airfield in the Murmansk region, four TU strategic bombers caught fire.

This airport is one of the most prominent Russian strategic aviation sites.

Thread for all the details (1/5+ 🧵 ) 🇷🇺🇺🇦🔥 pic.twitter.com/x6kfsC0ROE

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 1, 2025