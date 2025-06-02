إذاعة "يوم القيامة" الروسية تبث 8 رسائل غامضة في يوم واحد

وكالات

أثار بث إذاعة UVB-76 الروسية، المعروفة بين هواة الراديو بلقب "الطنّانة" أو "إذاعة يوم القيامة"، موجة من الجدل بعد أن أرسلت 8 رسائل غامضة في الأول من يونيو الجاري، وفق ما أفاد به الصحفي العسكري الروسي ألكسندر روجين.

وبحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، فإن الرسائل تضمنت كلمات غير مفهومة، من بينها: أوتكوروي" (Utkoroy)، "مورزوفي" (Morzhovyy)، "لوغوفوي" (Lugovoy)، "بتشيلودير" (Pcheleder) ، "بويناك" (Buynak)، "فيزيلي" (Vesel'ye)، "بوبسوليت" (Pupsolyot)، "بوبروسكوت (Bobroskot).

وأضافت الصحيفة الروسية، كما التُقطت في وقت لاحق كلمتا "لوتشوتورغ" و"كوبنا"، في بث متواصل حافل بالإشارات المحيرة.

وتعمل الإذاعة منذ عام 1976، وتشتهر بصوت طنين مميز يستمر طوال اليوم تقريبًا، ما أكسبها اسم "الطنّانة".

وتزداد وتيرة بثّ الرسائل المشفرة أو الكلمات الغامضة من حين لآخر، ما يدفع المتابعين إلى محاولة فك شفرتها أو فهم مغزاها.

ووفق الصحيفة، فإن المحطة قد عادت إلى النشاط المكثّف مطلع مارس الماضي بعد فترة من السكون، حين بثّت أسماء أشخاص تلتها أرقام، في خطوة أثارت التكهنات. كما بثت نهاية مايو ثلاث رسائل غامضة خلال 24 ساعة فقط، تم تسجيلها في أوقات متفرقة من اليوم.

وتابعت: وبينما لم تُصدر أي جهة رسمية روسية تفسيرًا لطبيعة هذه الإذاعة، يقدّم المحللون عدة فرضيات متباينة. بعضهم يرى أنها جزء من منظومة اتصالات الطوارئ التابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، وهو ما يبرر تسميتها بـ"إذاعة يوم القيامة".

ومن ناحية أخرى، يرجح آخرون أنها تُستخدم لاختبار قنوات الاتصال العسكري أو لتضليل أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

أما الرأي الأكثر إثارة للجدل، فيربط المحطة بنظام "اليد الميتة"- المنظومة الروسية الأسطورية للرد النووي التلقائي- رغم عدم وجود أي إثباتات رسمية تدعم هذه النظرية أو غيرها من التكهنات.

ورغم تعدد التفسيرات، تواصل إذاعة UVB-76 الروسية إرسال إشاراتها المبهمة بين الحين والآخر، محافظة على طابعها الغامض الذي يحيط بها منذ عقود، لتبقى أحد أكثر الألغاز الإذاعية المحيرة في عالم الرصد العسكري والمدني على حد سواء.