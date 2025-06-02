الأعلى منذ الحرب البادرة.. بريطانيا ترفع الإنفاق الدفاعي بقيمة 2.5%

وكالات



أعلن رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، أن بلاده سترفع الإنفاق الدفاعي بقيمة 2.5% من الناتج المحلي حتى 2027، وهي الأعلى منذ الحرب الباردة التي اندلعت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بانهيار الاتحاد في تسعينات القرن الماضي.

وقال ستارمر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "سنعمل على تعزيز الابتكار لمواجهة تهديدات اليوم والمستقبل"، مضيفًا "سنبني 6 مصانع لإنتاج الذخائر توفر ألف فرصة عمل وسنستثمر في الدفاع الجوي والصاروخي لحماية أمننا".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تستثمر 15 مليار جنيه إسترليني ضمن برنامج يضمن قوة الردع على مدى عقود.

واعتبر ستارمر، أن كل ما تفعله بريطانيا سيعزز قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ تتحمل بلاده مزيدًا من المسؤوليات في الدفاع المشترك، موضحًا "علينا أن نحقق السلام من خلال القوة ولدينا أفضل الجنود في العالم ونقدم لهم ما يستحقونه".

وعند سؤاله عما إذا كانت بريطانيا ستضطر لإرسال قوات للمشاركة في صراع أوروبي مستقبلي، قال ستارمر لـ"بي بي سي": "لا يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا... لقد رأينا ما حدث في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن حليف ثابت لأوكرانيا وفخور بالدعم الذي نقدمه ونعي التهديد الروسي لمجالنا الجوي ومياهنا وتشن هجمات سيبرانية ضدنا".