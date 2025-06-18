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الرئيس الصيني: يحيط بإيران 20 قاعدة أمريكية بينما يحيط بنا 300

07:17 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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وكالات

في تصريح غريب، قارن الرئيس الصيني شي جين بينج بين المخاوف من عدد القواعد الأمريكية التي تُحيط بإيران، وعدد القواعد الأمريكية التي تحيط ببلاده.

وكتب بينج في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إذا كنت تشعر بالقلق بشأن القواعد العسكرية الأمريكية العشرين المحيطة بإيران، فيجب أن تعلم أن هناك أكثر من 300 قاعدة منها حول الصين.

وفي سياق منفصل، قال موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الملاحة الجوية حول العالم، الأربعاء، إنه رصد مغادرة طائرتين الأجواء الإيرانية، مشيرا إلى أنه لا تتوفر لديه معلومات حول طبيعة الرحلتين الجويتين.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران.

وأشارت إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورج، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال أندريا جيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى".

وأشار الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران تسبب في زيادة حادة في التوترات في الشرق الأوسط، وأن الصين "تشعر بقلق عميق إزاء الأمر".

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