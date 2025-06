الرئيس الصيني: يحيط بإيران 20 قاعدة أمريكية بينما يحيط بنا 300

وكالات

في تصريح غريب، قارن الرئيس الصيني شي جين بينج بين المخاوف من عدد القواعد الأمريكية التي تُحيط بإيران، وعدد القواعد الأمريكية التي تحيط ببلاده.

وكتب بينج في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إذا كنت تشعر بالقلق بشأن القواعد العسكرية الأمريكية العشرين المحيطة بإيران، فيجب أن تعلم أن هناك أكثر من 300 قاعدة منها حول الصين.

If you are worrying about the 20 US military bases around Iran, you should know there are more than 300 of them around China. pic.twitter.com/yJC1tzcrcN