هل تُنذر "وجبة الكركند" في الجيش الأمريكي باندلاع الحرب مع إيران؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

وسط تزايد احتمال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، أشعل مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عاصفة من القلق.

أظهر مقطع الفيديو المتداول جنود من الجيش الأمريكي في ثكنات عسكرية وهم يتناولون وجبة الغداء التي قُدِمت لهم والتي تحتوي على (شريحة لحم والكركند) مع توفر الكثير من المشروبات الغازية أيضًا، وهى "وجبة فاخرة" تُقدم للجنود الأمريكيين قبل إرسالهم في مهام أو إلى صراع.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، وشعر مستخدمو منصات التواصل بالخوف والقلق من أن الجيش الأمريكي يستعد للحرب، وسط التصعيد الخطير الذي يشهده القتال بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي.

STEAK & LOBSTER ALERT: The #US Army serves “fancy” meals like steak and lobster as a last meal before soldiers are deployed to War Zones. 👨‍🦯‍➡️🇺🇸 🚨🚨🚨@whonehru @rmpreddy5 @R pic.twitter.com/blxweiUZAT