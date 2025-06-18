هل تُنذر "وجبة الكركند" في الجيش الأمريكي باندلاع الحرب مع إيران؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

وسط تزايد احتمال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، أشعل مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عاصفة من القلق.

أظهر مقطع الفيديو المتداول جنود من الجيش الأمريكي في ثكنات عسكرية وهم يتناولون وجبة الغداء التي قُدِمت لهم والتي تحتوي على (شريحة لحم والكركند) مع توفر الكثير من المشروبات الغازية أيضًا، وهى "وجبة فاخرة" تُقدم للجنود الأمريكيين قبل إرسالهم في مهام أو إلى صراع.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، وشعر مستخدمو منصات التواصل بالخوف والقلق من أن الجيش الأمريكي يستعد للحرب، وسط التصعيد الخطير الذي يشهده القتال بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي.

STEAK & LOBSTER ALERT: The #US Army serves “fancy” meals like steak and lobster as a last meal before soldiers are deployed to War Zones. 👨‍🦯‍➡️🇺🇸 🚨🚨🚨@whonehru @rmpreddy5 @R pic.twitter.com/blxweiUZAT — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) June 18, 2025

وعلق أحد المستخدمين على المقطع المتداول، قائلًا: "الوجبة التي تحمل عنوان "نعم، نحن متأكدون تمامًا من أنكم جميعًا على وشك الموت، استمتعوا".

وأضاف آخر: "ارفعوا معنوياتهم من خلال تقديم ما قد يكون وجبتهم الأخيرة"، وفق ما نقله موقع UNILAD البريطاني.

بينما قال ثالث: "وجبة فاخرة تُشير إلى الاستعداد للانتشار، هذا الارتباط بين الطعام الفاخر/الجيد والقتال الوشيك مستوحى من حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى، هناك، كان الجنود يُقدم لهم وجبات فاخرة قبل الهجوم أو الزحف."

Military personnel being served Lobster, Steak and Salmon at the commissary. pic.twitter.com/Njd81mqOgK — DaRyo (@DaRyo1989) June 16, 2025

وزادت التكهنات بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تصريحات على منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إن "صبر أمريكا ينفد"، مضيفًا "لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن هذا على الأرجح ليس السبب الحقيقي وراء تقديم جراد البحر (الكركند) ولحم البقر للجنود، وأن هناك تفسيرًا آخر تمامًا.

وقدم بعض العسكريين السابقين تفسيرًا لما تم تداوله في المنشور، قائلين إنه يتم تقديم وجبات مماثلة للاحتفالات والمناسبات الخاصة، وما يعزز هذا التفسير، احتفال الجيش الأمريكي مؤخرًا بالذكرى الـ250 لتأسيسه خلال عرض عسكري أُقيم في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة واشنطن، والذي صادف أيضًا عيد ميلاد الرئيس ترامب الـ 79.

لذا، ورغم زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء تصاعد وتيرة الهجمات العسكرية بين إسرائيل وإيران والتي طالت مدنًا استراتيجية كـ تل أبيب وطهران، وسقوط عشرات القتلى والمصابين؛ فإن مقاطع الفيديو التي تظهر هذه الوجبة قد لا تكون بمثابة تحذير خطير كما يظن الناس، بحسب UNILAD.