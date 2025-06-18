عائلة الرئيس الأمريكي تدخل سوق المحمول بهاتف يحمل اسم ترامب

(وكالات)

كشفت مؤسسة ترامب، التي يديرها نجلا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إطلاق أول هاتف محمول يحمل اسم العائلة، تحت العلامة التجارية "Trump T1"، والمقرر طرحه في الأسواق الأمريكية خلال شهر أغسطس المقبل.وفي مؤتمر صحفي، كشف كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور أن الهاتف الجديد سيعمل بنظام "أندرويد"، وسيُصمم بلون ذهبي، وسعره 499 دولارًا، مؤكدين أنه "سيُصنع ويُركب بفخر في الولايات المتحدة الأمريكية". ويأتي المشروع بعد تأسيس شركة "ترامب موبايل" في أبريل الماضي، كمزود جديد لخدمات الهاتف المحمول.

وعدت الشركة، في بيانها، بأن الهاتف الجديد سيُنافس كبرى الأجهزة الذكية، بل ويتفوق على إصدارات آيفون الحالية، إلا أن الإعلان لم يحدد الكيفية التي ستصنع بها الأجهزة، في ظل غياب بنية تحتية متكاملة لصناعة الهواتف الذكية محليًا، حيث تُصنّع غالبية المكونات الحيوية في الخارج.

ورغم تطمينات الإخوة ترامب بأن الهاتف سيُنتج محليًا، إلا أن السوق الأمريكية لا تنتج حاليًا سوى هاتف واحد بالكامل داخل البلاد، وتبلغ تكلفته أكثر من ألفي دولار.

وأضاف البيان أن خدمة "ترامب موبايل" ستعتمد على تغطية ثلاث من كبريات شركات الاتصالات الأمريكية — وهي "AT&T"، و"Verizon"، و"T-Mobile" — وتتيح للمستخدمين الحاليين تحويل أجهزتهم إلى الشبكة الجديدة دون الحاجة لشراء هاتف جديد، كما يمكن الاشتراك في الباقة الرئيسية "47".