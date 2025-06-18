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محللة أوروبية تحذر: ضرب إيران سيفتح "صندوق باندورا" وقد يستهلك رئاسة ترامب

03:48 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إيران وإسرائيل وامريكا

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وكالات
قالت إيلي جيرانمايه، كبيرة الباحثين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه لحظة حاسمة تتطلب الاختيار بين "خطوة دبلوماسية" أو "حرب اختيارية"، في ظل التصعيد مع إيران.
وفي تصريح لشبكة CNN، أوضحت جيرانمايه أن "القادة يمتلكون دائمًا خيارًا في مثل هذه اللحظات"، مشيرة إلى أن ترامب "سبق أن تراجع عن حافة الحرب مع إيران، ولا يزال بإمكانه أن يفعل ذلك مجددًا".
وحذّرت من أن أي ضربة أمريكية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية "ستُعتبر بمثابة إعلان حرب" من وجهة نظر طهران، مضيفة: "بمجرد فتح صندوق باندورا هذا، لن يكون بوسع أحد التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور".
واعتبرت جيرانمايه أن "هذا الصراع قد يستهلك ما تبقى من ولاية ترامب الرئاسية"، مشيرة إلى أن إيران "لا ترى في الاستسلام خيارًا"، لكنها تدرك في الوقت ذاته "أنها لن تحقق نصرًا عسكريًا، بل تسعى إلى ضمان ألا يخرج أحد منتصرًا".

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