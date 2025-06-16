بطلب إيراني ودعم روسي وصيني.. اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة

وكالات

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا في مقر الوكالة في فيينا؛ لمناقشة عواقب الضربات العسكرية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

ويُعقد الاجتماع بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين وفنزويلا.

وحاولت إيران في البداية تقديم مشروع قرار يدين الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي لكن - وفقًا لمصادر دبلوماسية تحدثت إلى بي بي سي فارسي - كان من المحتمل أن لا يتحصّل القرار على أغلبية الأصوات، ما اضطر طهران لتحويل تركيزها إلى دعم إصدار بيان علني يتضمن إدانة إسرائيل.

ويأتي الاجتماع مع استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية مثل نطنز وفوردو.

وتصر إيران بدورها على ضرورة إدانة المجتمع الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الهجمات، ولكن من غير المرجح أن تصدر مثل هذه الإدانات حالياً، وليس من الواضح ما إذا كان يمكن للقمة أن تمهد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار بين البلدين.