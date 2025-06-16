الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر ثلث منصات الصواريخ الإيرانية

(وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تمكن من تدمير أكثر من 120 منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية منذ بدء عمليته العسكرية فجر الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشكل نحو ثلث مجمل المنصات التي تمتلكها إيران.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، في بيان رسمي، أن سلاح الجو نفذ الليلة الماضية "عدة موجات من الغارات الجوية المركزة على أهداف عسكرية داخل إيران، خاصة في منطقة أصفهان وسط البلاد"، موضحًا أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومخازن ذخيرة ومقار لخلايا إطلاق.

وأشار البيان إلى أن نحو 50 طائرة ومركبة جوية شاركت في تنفيذ المهام، وتمكنت من "تدمير أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا قبل إطلاقها باتجاه إسرائيل"، إضافة إلى "تحييد خلية كانت على وشك تنفيذ هجوم باستخدام صواريخ أرض–أرض".

وأكد الجيش أن العملية نجحت في "منع إطلاق وشيك لصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مشددًا على استمرار جهوده لاكتشاف واستهداف ما تبقى من البنية التحتية الإيرانية المستخدمة في الهجمات الصاروخية.