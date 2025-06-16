وكالات

بثت محطة الراديو الروسية الغامضة UVB-76، المعروفة بـ"محطة يوم القيامة"، رسالة صوتية جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين المراقبين وهواة الراديو.

وأفاد حساب "UVB-76 Logs" على تطبيق "تلجرام"، المتخصص في رصد نشاط المحطة، أن البث وقع يوم 15 يونيو عند الساعة 15:19 بتوقيت موسكو، متضمّنًا الرسالة التالية:

(НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915) – وتعني "قليل الثلوج".

وتُعرف UVB-76، التي تبث منذ عام 1975 على تردد 4625 كيلوهرتز، بصوت طنين متواصل يتخلله أحيانًا رسائل صوتية قصيرة باللغة الروسية، غالبًا ما تتكون من كلمات وأرقام غامضة لا يُعرف معناها.

ويعتقد البعض أنها جزء من منظومة اتصالات الطوارئ للقوات النووية الروسية، فيما يرجّح آخرون أنها أداة لاختبار القنوات أو نظام خداعي لتشتيت الاستخبارات الأجنبية.

ورغم عقود من البث، لا تزال طبيعة المحطة وأهدافها الدقيقة طي الكتمان، فيما تواصل بث رسائلها الغامضة، في مشهد يعمّقه الصمت الرسمي الروسي المتواصل حيالها.