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إعلام عبري عن مصدر أمني: إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر دراماتيكي

11:44 م السبت 14 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله بإنه إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر دراماتيكي.

في تصعيد غير مسبوق، أفادت القناة 13 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال داخل الأراضي اليمنية، وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 أن القوات الإسرائيلية تشن هجومًا واسعًا على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن القوات الجوية الإيرانية بدأت تنفيذ هجوم مركب على إسرائيل، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وردًا على ذلك، أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، داعية السكان إلى التزام الملاجئ.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده لإطلاق صواريخ من إيران، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الهجمات، مع إصدار تعليمات طارئة للمواطنين بالدخول إلى المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

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