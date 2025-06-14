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ترامب: أنا وبوتين متفقان على ضرورة إنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل

11:33 م السبت 14 يونيو 2025

بوتين وترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ليهنئه بعيد ميلاده.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش مع بوتين خلال الاتصال الذي امتد لنحو ساعة، الحرب بين إيران وإسرائيل، قائلا إن الرئيس الروسي يعرف طهران جيدا.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد اتصل بي الرئيس بوتين هذا الصباح ليتمنى لي عيد ميلاد سعيداً، ولكن الأهم من ذلك، أن يتحدث عن إيران، البلد الذي يعرفه جيداً. تحدثنا مطولا".

وتابع ترامب: "لقد قضينا وقتا أقل بكثير في الحديث عن روسيا وأوكرانيا، ولكن ذلك سيكون للأسبوع المقبل. وهو يقوم بتبادل السجناء المخطط له، حيث يتم تبادل أعداد كبيرة من السجناء على الفور من كلا الجانبين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "استغرقت المكالمة حوالي ساعة واحدة. إنه يشعر، مثلي، أن هذه الحرب في إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وهو ما شرحت له أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا".

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