يائير جولان: لا مفر من حل حكومة نتنياهو التي تدعم التهرب من التجنيد

وكالات

قال زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باع كل شيء باع جنود الاحتياط والعائلات المفجوعة وأمن إسرائيل لقيادة الحريديم السياسية الفاسدة.

وأشار جولان، إلى أن جيش الاحتلال والشعب الإسرائيليين يصرخون بسبب نقص الجنود لكن نتنياهو توصل لاتفاق مخز مع الحريديم يسمح لهم بالتهرب من الخدمة، مؤكدا أنه لا مفر من حل حكومة نتنياهو التي تدعم التهرب من التجنيد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن المعارضة لن تمنح أحزاب الحريديم استراحة للدفع باتجاه سن قانون للتهرب من الخدمة العسكرية.

وفي خطاب موجّه إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال لابيد: "لقد بعتم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل البقاء أسبوع أو ثلاثة في الحكم"، مضيفا "في هذه الليلة بدأ تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل".

ورفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا.

وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.