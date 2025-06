كتبت- سلمى سمير:

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، أثناء اقترابها من مطار مدينة أحمد آباد، غرب البلاد، وعلى متنها أكثر من 200 شخص، وفق ما أكدته مصادر في الشركة والشرطة الهندية.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن حصيلة رسمية للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وكشفت معلومات محدثة عن تفاصيل إضافية تتعلق بحادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) رقم AI171، والتي كانت في طريقها من مطار أحمد آباد الدولي إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الجدول المقرر، كان من المفترض أن تقلع الطائرة في تمام الساعة 09:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن تصل إلى وجهتها في لندن عند الساعة 18:25 مساءً بالتوقيت المحلي.

إلا أن بيانات المراقبة الجوية أظهرت أن الإشارة من الطائرة فُقدت في تمام الساعة 10:08 صباحًا، وذلك على ارتفاع 625 قدمًا فقط، أي بعد أقل من 18 دقيقة من إقلاعها من المدرج.

ولا تزال فرق الطوارئ والبحث والإنقاذ تعمل في موقع الحادث، الذي وقع في منطقة سكنية قريبة من المطار، بينما تُواصل الجهات المختصة جمع الأدلة وتحليل بيانات الطائرة لتحديد السبب الدقيق لفقدان السيطرة وتحطمها.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU