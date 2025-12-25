هندوراس.. فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية

تيجوسيجالبا (هندوراس) - (أ ب)

أعلنت سلطات الانتخابات في هندوراس، بعد ظهر الأربعاء، فوز المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصري عصفورة، بالانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في ختام عملية فرز للأصوات استمرت أسابيع، وأثرت سلبا على مصداقية النظام الانتخابي الهش في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

ويأتي الفوز في إطار استمرار تحول أمريكا اللاتينية نحو اليمين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اختيار تشيلي السياسي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد.

وحصل عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، على 40.27% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 30 نوفمبر الماضي، متقدما بفارق ضئيل على سلفادور نصر الله، الذي ترشح للمرة الرابعة عن الحزب الليبرالي المحافظ، والذي حل ثانيا بنسبة 39.39% من الأصوات.