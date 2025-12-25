الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة

موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يزال يعتقد بضرورة إجراء مفاوضات حل النزاع الأوكراني في جلسات مغلقة.

وقال بيسكوف، لوسائل إعلام روسية ردا على طلب التعليق على تقرير لوسائل إعلام غربية أفادت أخيرا بأن روسيا تسعى لتعديل خطة التسوية التي لا تزال قيد النقاش بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، "لن يكون هناك أي تعليق. ما زلنا نؤمن بضرورة إجراء جميع المفاوضات في جلسات مغلقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، بأن روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت"، بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، "هذا هو جوهر عملية التفاوض، وأودّ التأكيد مجددًا على أننا لا نرغب في إجراء المفاوضات عبر مكبرات الصوت".