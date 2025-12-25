"قنبلة مدبولي".. محمد علي خير يتحدث عن "مفاجأة حكومية" لخفض الدين

كتب - أحمد العش:

تحدث الإعلامي محمد علي خير، عن ما وصفه بـ"مفاجأة حكومية" مرتقبة بشأن خفض مديونية الدولة، وذلك تعليقًا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء.

وقال خير، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن رئيس الوزراء أعلن أن الدولة ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة خفضًا في حجم المديونية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الخمسين عامًا الماضية، دون أن يضيف تفاصيل إضافية، ما أثار حالة من الفضول والترقب.

وأضاف: "إن حدث ما قاله رئيس الوزراء فسوف نكون على موعد مع مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، وقد علمت أن الإعلان عن تخفيض المديونية سيتم خلال أيام، ولن يتم تخفيض المديونية عن طريق بيع أراض مثل رأس الحكمة أو علم الروم، كما أن ملف المديونية يعمل عليه رئيس الوزراء في سرية تامة منذ شهور".

وتابع أن "الإعلان عن تخفيض المديونية سيعني خفض عجز الموازنة ومن ثم صدور قرارات لصالح المواطن مباشرة لأول مرة منذ سنوات.. راجع تصريحات مدبولي أن بداية تحسن معيشة المواطن ستكون في عام 2026".

وأوضح أن الدوائر المحيطة بمكتب رئيس الوزراء تتكتم على تفاصيل المؤتمر القادم الذي سيعلن فيه مدبولي التفاصيل، مضيفا: "علمت أن خفض المديونية سيصل الي رقم غير مسبوق منذ أوائل السبعينات.. لا أملك إلا شغف الانتظار وأتمنى تحقيق ذلك فعلًا".

وقال: "ستكون قنبلة العام وسيحمل هذا المؤتمر وصف أشهر مؤتمر لرئيس وزراء خلال 70 عاما".