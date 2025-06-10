السلطات الإيرانية تنفذ عقوبة قطع اليد بحق سارقين

(وكالات)

نفذت السلطات القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، حكم قطع اليد بحق رجلين أُدينا في قضايا سرقة واعتداءات متعددة في محافظة أصفهان وسط البلاد، في تطبيق نادر لعقوبة ينص عليها قانون العقوبات الإيراني.

ووفقًا لما أورده موقع "ميزان" أونلاين الرسمي، والتابع للسلطة القضائية، فقد تم تنفيذ الحكم بعد تصديق المحكمة العليا عليه، دون الكشف عن هوية المحكومَين.

ونقل الموقع عن رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، قوله إن الرجلين "لصان محترفان" تكررت جرائمهما وتشملت السرقات والتخريب والإيذاء الجسدي المتعمد.

رغم أن القانون الإيراني ينص على عقوبة قطع اليد في بعض جرائم السرقة، فإن تنفيذها على أرض الواقع نادر، وغالبًا ما تواجه هذه الممارسات انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان. وتُنفذ العقوبة عادة بقطع أربعة أصابع من اليد اليمنى، وهي من العقوبات المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلق جعفري بأن القضية مرت بجميع مراحل التقاضي، بدءًا من مكتب المدعي العام، مرورًا بالمحكمتَين الابتدائية والاستئنافية، وصولًا إلى المحكمة العليا، مؤكدًا أن القضاء "لن يتساهل مع كل ما يهدد السلامة العامة".

ويتزامن تنفيذ الحكم مع تصعيد واضح في لهجة المسؤولين الأمنيين الإيرانيين تجاه الجريمة. ففي مطلع هذا الشهر، شدد قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان على أن مواجهة "البلطجية واللصوص"، بما في ذلك سارقي الحقائب والهواتف المحمولة، تأتي ضمن "أولويات الرد الحازم والقانوني".