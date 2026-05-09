تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، نظر محاكمة ستة أشخاص، متهمين بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، من خلال مناقصات وهمية عبر شركات صورية، ومناقصات بالأمر المباشر.

محاكمة جمال اللبان وآخرين

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وخمسة رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، المقدرة بـ73 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا، استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، إذ استولى على مبلغ 70 مليونًا و293 ألفًا و243 جنيهًا و64 قرشًا، والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في المجال ذاته، بأنفسهم أو عن طريق آخرين تابعين لهم. كما تولّى، وفقًا لاختصاصه الوظيفي، إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة، واقترح أن يتم الشراء عبر مناقصات محدودة، في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.

وقام بتحرير دعوات لعدد من الشركات ضمن كل مناقصة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين أو التابعة لهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية، حدّد فيها قيمة الأصناف بما يزيد عن قيمتها السوقية، وأعد العطاءات الفنية والمالية لتلك الشركات.





