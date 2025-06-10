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فيديو.. مجزرة في مدرسة ثانوية بالنمسا ومقتل 9 أشخاص

01:36 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

مجزرة في مدرسة ثانوية بالنمسا

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كتبت- سلمى سمير:

شهدت مدينة جراتس، جنوبي شرق النمسا، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية، راح ضحيتها تسعة أشخاص على الأقل، بينهم منفذ الهجوم.

وأكدت عمدة جراتس، إلكه كار، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، أن إطلاق النار وقع داخل مدرسة "درايرشوتسينجاسه" الثانوية، وأسفر عن مقتل سبعة طلاب وشخص بالغ، بالإضافة إلى المهاجم الذي يُعتقد أنه كان طالبًا في المدرسة.

وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم أقدم على الانتحار، وأن المدرسة تم تأمينها بالكامل، ولا يوجد خطر مباشر على الطلاب أو الطواقم التعليمية. كما تم تفعيل وحدة "كوبرا" الخاصة للتعامل مع الوضع، وهي وحدة تختص بالتعامل مع الأزمات المسلحة واحتجاز الرهائن.

من جهتها انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط المدرسة، وأغلقت المنطقة بالكامل، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة، وتم نقل المصابين، وهم من الطلاب والمعلمين، إلى مركز مجاور للحفلات والمعارض لتلقي العلاج الفوري.

وأعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر عن إلغاء جدول أعماله لهذا اليوم، بينما توجه وزير الداخلية إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانيًا.

رغم امتناع الشرطة عن الكشف عن العدد الرسمي للضحايا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم، إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر شرطية تأكيدها مقتل تسعة أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، الذي أطلق النار على نفسه بعد تنفيذ المجزرة.

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مجزرة في مدرسة ثانوية مقتل اشخاص مدينة جراتس
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