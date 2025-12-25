قال محمد المصري، نجل الفنانة الكبيرة جليلة محمود، إن حالة والدته استقرت وفي تحسن ملحوظ.

وأكد المصري في تصريح خاص لمصراوي: "والدتي الحمد لله خرجت من المستشفى والعلاج مستمر في البيت، هي خرجت من العناية المركزة بدري وده بأوامر من الطبيب المعالج".

وتابع: "والدتي لم تدخل في غيبوبة كما أشيع، لكن المشكلة كانت في التنفس، وحينما نقلت داخل المنزل تم إعداد غرفة مجهزة لها".

يذكر أن الفنانة جليلة محمود كانت قد نقلت للمستشفى منذ أيام، بعد تعرضها لالتهاب رئوي، استلزم وقتها دخولها غرفة العناية المركزة.