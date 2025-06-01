بريطانيا: مستعدون لمواجهة مسلحة مع روسيا

وكالات

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده "مستعدة لمواجهة مسلحة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير القاعدة الصناعية العسكرية يمثلان جزءًا من استعداد المملكة المتحدة لاحتمالات التصعيد.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن هيلي قوله إن "بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية.. هذه رسالة إلى موسكو، وهذا جزء من استعدادنا للقتال إذا تطلب الأمر"، مؤكدًا أن لندن تتعامل بجدية مع التحديات الأمنية في أوروبا.

وأكد "هيلي"، أن المملكة المتحدة تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، مشددًا على أنه "لا يملك أي شكوك" في قدرة البلاد على تحقيق هذا الهدف.

في المقابل، أعربت موسكو مرارًا عن قلقها من الحشود العسكرية المتزايدة لحلف الناتو في أوروبا، مطالبةً الغرب بالتخلي عن ما وصفته بـ"سياسة عسكرة القارة"، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو"، ولكن فقط على "أساس من المساواة والاحترام المتبادل".

من جانبه، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن روسيا "لا مصلحة لها في مهاجمة دول الناتو"، واصفًا التحذيرات الغربية المتكررة من "تهديد روسي" بأنها "محض دعاية"، الهدف منها صرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الغربية، مضيفًا: "الأذكياء يفهمون جيدًا أن هذا زيف وخداع".

ويأتي تصريح وزير الدفاع البريطاني، في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعدًا في الخطاب الغربي حول احتمالية اندلاع صراع مسلح مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، بالتزامن مع تحركات عسكرية غير مسبوقة للحلف بالقرب من الحدود الغربية لروسيا.