الحكومة الألمانية الجديدة تلغي 25 منصبا لديها

برلين - (د ب أ)

قررت الحكومة الألمانية الجديدة في أول اجتماع لها تقليص عدد المناصب التي يشغلها مفوضون وممثلون ومنسقون لديها بواقع 25 منصبا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية أن المستشار فريدريش ميرتس ووزراءه الـ17 قرروا ذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء في ديوان المستشارية ببرلين، أي بعد أقل من أربع ساعات من أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وفي الاجتماع الذي استمر نحو 45 دقيقة، أقرت الحكومة أيضا مرسوما تنظيميا يحدد توزيع المسؤوليات بين الوزارات. وينص المرسوم - من بين أمور أخرى - على نقل سياسة المناخ الدولية من وزارة الخارجية إلى وزارة البيئة، ذلك إلى جانب هيكلة وزارة الرقمنة الجديدة، والتي ستحصل على اختصاصات من ديوان المستشارية وخمس وزارات، من بينها وزارة الداخلية.

واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في اتفاق الائتلاف الحاكم على شطب عدد كبير من مناصب المفوضين الـ 43 التي كانت موجودة من قبل، وذلك لإبداء الجدية في الحد من البيروقراطية.

وقد تم استحداث بعض هذه المناصب وتوظيف عاملين فيها من قبل حكومات ألمانية سابقة. وكان يؤدي هذه المهام موظفون مدنيون يعملون بالفعل في الوزارات المختصة. لذلك لا يُتوقع بالضرورة أن يؤدي إلغاء تلك المناصب إلى توفير في التكاليف.

ومن بين المناصب الملغاة، منصب المفوض الحكومي المختص بشؤون اتفاقيات الهجرة، ومفوض شؤون البحار، ومنسق الشؤون اللوجستية والشحن، ومفوض شؤون السكك الحديدية، ومفوض سياسة المناخ الخارجية.