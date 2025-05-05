"جريمة حرب": حماس وحزب الله يدينان القصف الإسرائيلي على اليمن

وكالات

أدانت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني، القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة شرق اليمن.

وقالت حماس، في بيان لها: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على مواقع مدنية في مدينة الحديدة ومينائها في اليمن الشقيق".

من جهته قال حزب الله إن "العدوان الإسرائيلي الأميركي على اليمن جريمة حرب تستدعي تحركا عاجلا من العالم العربي والإسلامي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة الحوثي، إن قصفا أمريكيا إسرائيليا، استهدف ميناء الحديدة، ومصنع أسمنت باجل، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي، إن جيشهم استخدم 48 قنبلة أدت إلى تدمير الميناء بالكامل.

ولفت المسؤول إلى أن القصف الإسرائيلي على الميناء والمصنع، نُفذ بتنسيق مع واشنطن، رداً على صاروخ أطلقه الحوثيون أمس الأحد، سقط في محيط مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.