إيران: أي تحرك خاطئ ضدنا سيكون باهظ الثمن

وكالات

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ما قاله الرئيس الأمركي دونالد ترامب، بشأن عدم حصول إيران على السلاح النووي.

وقال عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين، أنه "إذا كان الهدف كما قال ترامب هو عدم امتلاك بلادنا سلاحا نوويا فالتوصل لاتفاق ممكن".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الدبلوماسية القائمة على الاحترام وتبادل المصالح الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق مع واشنطن، مؤكدًا أن أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن.

وتابع عراقجي: "نتنياهو يحاول بوقاحة فرض إملاءاته على ترامب بشأن ما يمكنه وما لا يمكنه فعله مع إيران".

وكانت هناك 3 جولات من المباحثات غير المباشرة عقدت بين الوفدين الإيراني برئاسة عراقجي، والأميركي بقيادة المبعوث ستيف ويتكوف، 2 في مسقط وواحدة في روما.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في الثالث من مايو الحالي، لكنها تأجلت لأسباب تقنية ولوجستية، وفق ما أعلن حينها الوسيط العماني.