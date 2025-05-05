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البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو مفتول العضلات ويحمل سيفًا أحمر (صورة)

05:13 م الإثنين 05 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نشر البيت الأبيض، صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة شخصية خيالية من سلسلة أفلام "حرب النجوم" الشهيرة، احتفالًا باليوم العالمي المخصص لهذه السلسلة.

وظهر ترامب في الصورة وهو يرتدي زي "الجيداي"، أحد رموز القوة والخير في الفيلم، بينما يحمل سيفًا ضوئيًا أحمر، وهو السلاح الذي يستخدمه خصوم الجيداي من جماعة "السيث"، ما أثار جدلًا بين المتابعين حول رمزية الصورة.

وخلف الرئيس، ظهرت الأعلام الأمريكية ونسران مرفرفان، ما أضفى طابعًا وطنيًا على المشهد الذي يشبه ملصقات أفلام الأبطال الخارقين.

ويحتفل عشاق سلسلة "حرب النجوم" بيومها العالمي في 4 مايو من كل عام، بسبب تشابه لفظ هذا التاريخ باللغة الإنجليزية مع العبارة الشهيرة من الفيلم: "May the force be with you" أو "فلتكن القوة معك".

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كانت الصورة مجرد مزحة احتفالية أم تحمل رسائل رمزية أعمق، لكنها سرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت عناوين الصحف.

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