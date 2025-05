البيت الأبيض ينشر صورة لترامب وهو مفتول العضلات ويحمل سيفًا أحمر (صورة)

وكالات

نشر البيت الأبيض، صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة شخصية خيالية من سلسلة أفلام "حرب النجوم" الشهيرة، احتفالًا باليوم العالمي المخصص لهذه السلسلة.

وظهر ترامب في الصورة وهو يرتدي زي "الجيداي"، أحد رموز القوة والخير في الفيلم، بينما يحمل سيفًا ضوئيًا أحمر، وهو السلاح الذي يستخدمه خصوم الجيداي من جماعة "السيث"، ما أثار جدلًا بين المتابعين حول رمزية الصورة.

وخلف الرئيس، ظهرت الأعلام الأمريكية ونسران مرفرفان، ما أضفى طابعًا وطنيًا على المشهد الذي يشبه ملصقات أفلام الأبطال الخارقين.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5