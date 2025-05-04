السعودية: غرامة 100 ألف ريال لمن يؤوي أو يتستر على حاملي التأشيرات خلال موسم الحج

وكالات

حذّرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء أو التستر على حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها داخل الأماكن السكنية خلال موسم الحج، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن العقوبة تشمل كل من يؤوي حاملي التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق، الشقق المفروشة، السكن الخاص، دور الإيواء، أو مواقع إسكان الحجاج، أو من يساعدهم بأي شكل يمكنهم من البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك خلال الفترة من الأول من ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة 1446هـ.

وأكدت "الداخلية" أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين يتم ضبطهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم، مضيفة أن من صدر بحقه قرار بالعقوبة المالية يحق له التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، كما يمكنه الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتعليمات الحج عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.