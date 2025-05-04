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وزير خارجية إيران يزور باكستان و الهند هذا الأسبوع

10:32 ص الأحد 04 مايو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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طهران - (د ب أ)

من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة لباكستان غدا الاثنين، تليها زيارة إلى الهند، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن عراقجي سوف يزور باكستان غدا الأثنين.

وأضاف أن الزيارة تأتي ضمن المشاورات الدورية مع الدول المجاورة.

وأوضح المتحدث أن عراقجي سيلتقى بالمسؤولين الباكستانيين خلال الزيارة لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

وأشار بقائي إلى أن عراقجي سيزور الهند في وقت لاحق من الأسبوع.

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عباس عراقجي وزير خارجية إيران باكستان الهند
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