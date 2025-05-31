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بايدن: متفائل بالشفاء من مرض السرطان

10:59 ص السبت 31 مايو 2025

جو بايدن

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واشنطن- (د ب أ)

بعد أسبوعين تقريبا من الكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا، قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يوم الجمعة إنه متفائل بشأن شفائه.

وقال بايدن للصحفيين على هامش ظهور علني في ولايته ديلاوير "الجميع متفائل للغاية". وأكد أنه بدأ العلاج.

وقال الرئيس السابق (82 عاما) عن مرضه "توقعاتي هي أننا سنكون قادرين على التغلب على هذا".

وذكر بايدن أنه يتناول حاليا "حبة دواء" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول علاجه.

وقد أعلن مكتب بايدن عن إصابته بالسرطان يوم 18 مايو/أيار، مشيرا إلى أنه شكل أكثر عدوانية وتقدما، من المرض، ولكن يمكن علاجه.


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بايدن مرض السرطان واشنطن
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