تحذير أمريكي من استعدادات عسكرية صينية في آسيا



وكالات

اتهم وزير الدفاع الأميركي، الصين بالسعي إلى فرض سيطرتها على منطقة آسيا عبر عسكرة بحر الصين الجنوبي، مؤكدًا أن بلاده ترفض أي محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى "شانجريلا" السنوي للأمن والدفاع في سنغافورة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وقال أوستن إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، مؤكدًا التزام واشنطن بـ"إرساء السلام من خلال القوة" وردع أي عدوان محتمل في المنطقة. وأوضح أن التحركات الصينية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، ومحاولات عسكرة بعض الجزر والمناطق، تثير قلقًا بالغًا لدى حلفاء واشنطن وشركائها.

وحذّر الوزير الأميركي من أن بكين تستعد لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات، وستواصل تعزيز وجودها الدفاعي في المنطقة بالتعاون مع حلفائها، لضمان حرية الملاحة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.