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فيديو| المقاومة تستهدف قوة "مستعربين" تابعة لجيش الاحتلال في رفح

04:27 م الجمعة 30 مايو 2025

كتائب القسام

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وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشاهد لعملية استهداف مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتظهر المشاهد، مجموعة من المستعربين المدنيين بينما يتحركون قرب الحدود في رفح، كما توثّق قيام مقاتلي القسام بتفجير منزل مفخخ في قوة المستعربين ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وأوضح مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، أنه تبين أن قوة المستعربين عملاء للاحتلال الإسرائيلي يعملون على تمشيط ورصد المقاومين ونهب المساعدات.

وأشار المصدر الأمني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن عناصر القوة تابعون لعصابة المدعو ياسر أبو شباب وتعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل رفح، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية ستتعامل مع العملاء وغيرهم بحزم وستعتبرهم جزءا من الاحتلال مهما تستروا بحمايته.

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كتائب القسام حماس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة رفح
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