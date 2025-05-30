فيديو| المقاومة تستهدف قوة "مستعربين" تابعة لجيش الاحتلال في رفح

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشاهد لعملية استهداف مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتظهر المشاهد، مجموعة من المستعربين المدنيين بينما يتحركون قرب الحدود في رفح، كما توثّق قيام مقاتلي القسام بتفجير منزل مفخخ في قوة المستعربين ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة تظهر استهداف عناصر كتائب القسام لمجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال شرق #رفح، بتفجير منزل مفخخ ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف قوة المستعربين#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sLfxw2VDp0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 30, 2025

وأوضح مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، أنه تبين أن قوة المستعربين عملاء للاحتلال الإسرائيلي يعملون على تمشيط ورصد المقاومين ونهب المساعدات.

وأشار المصدر الأمني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن عناصر القوة تابعون لعصابة المدعو ياسر أبو شباب وتعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل رفح، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية ستتعامل مع العملاء وغيرهم بحزم وستعتبرهم جزءا من الاحتلال مهما تستروا بحمايته.