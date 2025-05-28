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ألمانيا: قدّمنا دعمًا عسكريًا إضافيًا لأوكرانيا بنحو 5 مليارات يورو

07:05 م الأربعاء 28 مايو 2025

وزارة الدفاع الألمانية

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إن برلين قدمت دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بنحو 5 مليارات يورو.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تورط ألمانيا المباشر في الحرب أصبح واضحا بالفعل.

وأشار لافروف تعليقا على تصريحات المستشار الألماني بشأن تسليم كييف صواريخ موجهة بعيدة المدى، إلى أن ألمانيا تتجه نحو الانهيار.

بدوره، شدد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، على أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا زودت برلين نظام كييف بصواريخ "تاوروس".

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