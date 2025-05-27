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أمريكا تحذر من السفر إلى إيطاليا بسبب "خطر من عنف إرهابي"

10:01 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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(د ب أ)

حدثت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إرشادات السفر إلى إيطاليا، فيما حثت زوار البلاد إلى "التحلي بالحذر الزائد بسبب الإرهاب".

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية: "هناك خطر من عنف إرهابي، بما في ذلك هجمات إرهابية وأنشطة أخرى في إيطاليا".

وتأتي الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي، و التي تتباهى بالعديد من المقاصد السياحية ذات الشعبية مثل روما وفينيسيا وفلورنسا، في المستوى الثاني على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لوجهات السفر.

وتضم القائمة أربع فئات، تأتي في المستوى الرابع منها توصية بعدم السفر إلى الدولة المعنية.

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الولايات المتحدة أمريكا الإرهاب
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