فيديو | شاهد سائق السيارة قبل لحظات من دهسه جماهير ليفربول

وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين فيديو يُظهر السائق الذي قام بدهس حشد من مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالهم بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووثق الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا، السائق داخل السيارة قبل أن يسرع ويصدم العشرات من الجماهير، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا.

وقع الحادث خلال عرض احتفالي شارك فيه آلاف المشجعين في شوارع المدينة، حيث تحولت أجواء الفرح إلى حالة من الذعر والصدمة.

وشهد موقع الحادث انتشارًا مكثفًا لفرق الطوارئ، التي تدخلت فورًا لتقديم الإسعافات، فيما لم تصدر السلطات المحلية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الحادث أو دوافع السائق.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

It’s happening again.

Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre.

pic.twitter.com/h0q0lcH2nh

— Spitfire (@DogRightGirl) May 26, 2025