فيديو | شاهد سائق السيارة قبل لحظات من دهسه جماهير ليفربول

وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين فيديو يُظهر السائق الذي قام بدهس حشد من مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالهم بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووثق الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا، السائق داخل السيارة قبل أن يسرع ويصدم العشرات من الجماهير، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصًا.

وقع الحادث خلال عرض احتفالي شارك فيه آلاف المشجعين في شوارع المدينة، حيث تحولت أجواء الفرح إلى حالة من الذعر والصدمة.

وشهد موقع الحادث انتشارًا مكثفًا لفرق الطوارئ، التي تدخلت فورًا لتقديم الإسعافات، فيما لم تصدر السلطات المحلية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الحادث أو دوافع السائق.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

It’s happening again. Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre. pic.twitter.com/h0q0lcH2nh — Spitfire (@DogRightGirl) May 26, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع نُشر على منصة X، لحظة تحرك السيارة بشكل متهور وسط الحشود في شارع "ديل"، ودهسها لعدة أشخاص قبل أن تتوقف. وتُظهر مقاطع أخرى حالة من الفوضى في أعقاب الحادث، مع انتشار سيارات الإسعاف في الشارع وظهور مشجعين في حالة صدمة وارتباك.

🚨BREAKING: A driver deliberately drives into a crowd in Liverpool, England, hitting multiple pedestrians. pic.twitter.com/HQJZyomGa1 — Am Yisrael Chai 🇮🇱🎗 (@kyg_best) May 26, 2025

وقد تم تحويل أحد المطاعم القريبة إلى غرفة طوارئ مؤقتة لعلاج المصابين، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن الحصيلة النهائية للإصابات أو مدى خطورتها.

وأعلنت الشرطة في مدينة ليفربول في بريطانيا القبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم أثناء الاحتفال بفوز فريقهم.