القاهرة- مصراوي

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المشاهد التي شهدتها مدينة ليفربول اليوم كانت "صادمة ومروعة".

وفي بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت: "أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة للمشاهد المروعة والصادمة التي شهدناها هذا المساء في ليفربول.

وتابعت وزيرة الداخلية في بيانها: "أفكاري مع جميع المتضررين في هذا الوقت العصيب. الشرطة تحقق في الحادث، وأتلقى تحديثات مستمرة حول التطورات".

Thank you to the police and emergency services for their swift response to the truly shocking and horrendous scenes in Liverpool this evening.



Thinking of all those affected at this very difficult time. The police are investigating and I’m being kept updated on developments — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 26, 2025

اصطدمت سيارة بعدد من المشاة خلال عرض احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم، حيث كان الآلاف من المشجعين يصطفون في شوارع المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل حاليًا مع تقارير عن حادث سير في وسط مدينة ليفربول. تلقينا بلاغًا في حوالي الساعة 6 مساءً من اليوم، الإثنين 26 مايو، يفيد بوقوع اصطدام بين سيارة وعدد من المشاة في شارع ووتر".