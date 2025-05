القاهرة- مصراوي

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المشاهد التي شهدتها مدينة ليفربول اليوم كانت "صادمة ومروعة".

وفي بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت: "أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة للمشاهد المروعة والصادمة التي شهدناها هذا المساء في ليفربول.

وتابعت وزيرة الداخلية في بيانها: "أفكاري مع جميع المتضررين في هذا الوقت العصيب. الشرطة تحقق في الحادث، وأتلقى تحديثات مستمرة حول التطورات".

Thank you to the police and emergency services for their swift response to the truly shocking and horrendous scenes in Liverpool this evening.



Thinking of all those affected at this very difficult time. The police are investigating and I’m being kept updated on developments