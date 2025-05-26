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"المشاهد مروعة".. وزيرة الداخلية البريطانية تعلق على حادث دهس جماهير ليفربول

10:43 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
  • عرض 13 صورة
    دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري
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القاهرة- مصراوي

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المشاهد التي شهدتها مدينة ليفربول اليوم كانت "صادمة ومروعة".

وفي بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت: "أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة للمشاهد المروعة والصادمة التي شهدناها هذا المساء في ليفربول.

وتابعت وزيرة الداخلية في بيانها: "أفكاري مع جميع المتضررين في هذا الوقت العصيب. الشرطة تحقق في الحادث، وأتلقى تحديثات مستمرة حول التطورات".

اصطدمت سيارة بعدد من المشاة خلال عرض احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم، حيث كان الآلاف من المشجعين يصطفون في شوارع المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل حاليًا مع تقارير عن حادث سير في وسط مدينة ليفربول. تلقينا بلاغًا في حوالي الساعة 6 مساءً من اليوم، الإثنين 26 مايو، يفيد بوقوع اصطدام بين سيارة وعدد من المشاة في شارع ووتر".

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بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي