"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي وإسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين

كتب : مصراوي

08:23 م 27/12/2025 تعديل في 08:50 م

مصر ودول عابرة للأقاليم ترفض اعتراف إسرائيل بإقليم

وكالات

أكد وزراء خارجية مجموعة دول عابرة للأقاليم ضمت كلًا من مصر، إلى جانب الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يلي:

1- الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

2- الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

3- الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛

4- إن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛

5- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

وجاء تعليقا على اعتراف إسرائيل باقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية أمس الجمعة.

