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هولندا ترسل آخر دفعة من مقاتلات "اف-16" إلى أوكرانيا

09:57 م الإثنين 26 مايو 2025

أرشيفية

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(د ب أ)
أقلعت آخر دفعة من المقاتلات الهولندية من طراز "اف-16" من هولندا في طريقها إلى أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في لاهاي اليوم الاثنين أن الطائرات ستتوقف أولا في بلجيكا، حيث سيتم إعدادها للتسليم.
وبهذه الدفعة يرتفع العدد الإجمالي للطائرات المقاتلة التي قدمتها هولندا إلى أوكرانيا إلى 24 طائرة.
ووصف وزير الدفاع روبن بريكلمانز هذه الخطوة بأنها علامة فارقة مهمة. وقال إنه "بسبب الضربات الجوية الروسية اليومية، فإن طائرات "اف-16" مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا"، مضيفا أن الدفاع ضد العدوان الروسي يصب أيضا في مصلحة شركاء أوكرانيا في غرب أوروبا.
كما تحدث الوزير عن نجاحات كبيرة حققتها قوات الدفاع الأوكرانية بفضل طائرات "اف-16"، بما في ذلك إسقاط صواريخ كروز الروسية وكذلك الطائرات المسيرة.
وقد سلمت هولندا أول دفعة من الطائرات المقاتلة العام الماضي. وفقا للوزارة، ستواصل أوكرانيا تلقي الدعم في شكل تدريب وقطع غيار وذخيرة ووقود.
كما يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين في مركز تدريب "اف-16" الأوروبي في رومانيا.
يذكر أن هولندا تقود التحالف الدولي لتوفير طائرات "اف-16" لأوكرانيا، بجانب كل من الدنمارك والولايات المتحدة.

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