انخفاض الإصابات بحمى الضنك في سنغافورة بنسبة 74%

سنغافورة - (د ب أ)

انخفض عدد حالات حمى الضنك في سنغافورة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنحو 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تم تسجيل ما يقارب ألفي حالة حتى تاريخه، وفقا لبيانات صادرة عن الوكالة الوطنية للبيئة.

وذكرت الوكالة أن هذا العدد "أقل بكثير" أيضا من عدد الحالات المسجلة في الفترة نفسها من عام 2023، حين تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة في النصف الأول من العام، وسُجّلت حوالي 10 آلاف حالة حمى ضنك في النصف الأول من عام 2024، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز".

وأوضحت الوكالة، في بيان صدر في 25 مايو، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب عدوى محلية بحمى الضنك حتى 15 مايو.

وعلى الرغم من تجنب حالات تفشي كبيرة للمرض في عامي 2023 و2024، حذرت الوكالة من أن انخفاض مناعة السكان في سنغافورة، إلى جانب الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بحمى الضنك، قد يؤدي إلى زيادة في عدد الحالات المحلية.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أكثر من 13 مليون حالة حمى ضنك على مستوى العالم في عام 2024، أي أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة في عام 2023 والذي بلغ 6.5 مليون حالة.