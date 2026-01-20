كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى مليون و225 ألفا و590 فردا، من بينهم 1130 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11579 دبابة، و23928 مركبة قتالية مدرعة، و36393 نظام مدفعية، و1618 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1279 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و111140 طائرة مسيرة، و4163 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و75067 من المركبات وخزانات الوقود، و4048 من وحدات المعدات الخاصة.