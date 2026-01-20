إعلان

وزير الخزانة الأمريكي: واثق من إمكانية التوصل إلى حل للخلاف بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

10:46 ص 20/01/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، للصحفيين بأنه واثق من أن القادة الأمريكيين والأوروبيين سيتوصلون إلى حل بشأن جرينلاند.

قال بيسنت يوم الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أنا واثق من أن القادة (الأوروبيين) لن يصعدوا الوضع وأن الأمور ستنتهي بطريقة جيدة للغاية للجميع".

وسيتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر سلسلة من الرسائل في وقت متأخر من الليل على موقع "تروث سوشيال" يطالب فيها بالسيطرة على جرينلاند، إلى دافوس يوم الثلاثاء.

