قبل إيقاف الخدمة.. "واتساب" يستعد لاستبدال Tenor ببديل غير متوقع

كتب- محمود الهواري:

11:03 ص 20/01/2026

منصة "واتساب"

تستعد منصة "واتساب" لإجراء تعديل بارز على آلية البحث عن صور GIF داخل التطبيق، عبر استبدال خدمة Tenor بمنصة Klipy كمزود افتراضي للمحتوى المتحرك.

وبحسب موقع "WABetaInfo"، ظهر التغيير في أحدث نسخة تجريبية من "واتساب" لنظام iOS، والتي تحمل رقم الإصدار 26.2.10.70 والمتاحة عبر برنامج TestFlight، في مؤشر إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير تمهيدًا لإطلاقها في إصدار لاحق.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان منصة Tenor عزمها إيقاف خدمات واجهة البرمجة (API) بشكل كامل اعتبارا من 30 يونيو 2026، بعد أن توقفت بالفعل عن استقبال تسجيلات المطورين الجدد، ما دفع "واتساب" إلى البحث عن بديل يضمن استمرارية مشاركة صور GIF دون تأثر الخدمة.

وفي هذا السياق، تعمل "واتساب" على دمج منصة Klipy، التي توفر مكتبة واسعة من صور GIF والملصقات والميمز، إلى جانب واجهة برمجة رسمية تتيح للتطبيقات البحث عن المحتوى المتحرك ومشاركته بسهولة.

ووفقا للتسريبات، سيتم نقل مستخدمي Tenor الحاليين تلقائيا إلى Klipy دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، على أن يظهر وسم Klipy على صور GIF المتداولة لإيضاح مصدر المحتوى الجديد.

وفي الوقت الحالي، يتيح "واتساب" البحث عن صور GIF عبر خدمتي Giphy وTenor، مع اختلاف التوافر بحسب المنطقة أو إعدادات الحساب، إذ يعتمد بعض المستخدمين على خدمة واحدة فقط.

وبعد خروج Tenor من الخدمة، سيتم توجيه هؤلاء المستخدمين تلقائيا إلى Klipy، فيما لن يتأثر المستخدمون الذين يعتمدون على Giphy.

ولا يقتصر هذا التحول على "واتساب" وحدها، إذ بدأت منصات أخرى تعتمد على Tenor، من بينها "ديسكورد"، في الانتقال إلى Klipy استعدادًا لموعد الإيقاف النهائي.

ورغم عدم إعلان "واتساب" حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق التغيير، تشير التقديرات إلى أن عملية الانتقال ستُستكمل قبل 1 يوليو 2026، تفاديا لأي انقطاع محتمل في خدمة مشاركة صور GIF داخل التطبيق.

